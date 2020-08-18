Joe Hart Tottenham'da

18 Ağustos 2020 Salı 15:19 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 15:19

Jose Mourinho'nun takımı Premier Lig devi Tottenham, boşta olan kaleci Joe Hart'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Tecrübeli kalecinin Fatih Karagümrük'le anlaştığı iddia edilmişti.

JOE HART KİMDİR?

Tam adı Charles Joseph John Hart olan futbolcu, 19 Nisan 1987 tarihinde İngiltere'nin Shrewburt kentinde dünyaya geldi. Kariyerine Shrewsbury altyapısında başlayan ve aynı takımla profesyonel futbol kariyerine adım atan Hart, 2006 yılında 900 bin Euro bonservis bedeliyle İngiliz devi Manchester City'e transfer oldu. Tranmere Rovers, Blackpool, Birmingham, Torino ve West Ham United gibi takımlarda kiralık olarak forma giyen tecrübeli eldiven, 2018 yılında 4 milyon Euro karşılığında Burnley'e transfer oldu. Burnley ile geçtiğimiz sezon yalnızca 2 maçta görev alan ve kalesinde 5 gol gören 32 yaşındaki kaleci, İngiltere Milli Takımı'nın formasını da 75 kez terletti. Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan Joe Hart'ın kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona ermişti. Hart artık Tottenham için mücadele edecek.