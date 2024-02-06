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Spor

Joe Worrall, Beşiktaş'ta ilk antrenmanına çıktı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni transfer Joe Worrall ilk antrenmanına çıktı.

DHA6 Şubat 2024 Salı 16:07 - Güncelleme:
Joe Worrall, Beşiktaş'ta ilk antrenmanına çıktı
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Joe Worrall, takımla ilk antrenmanına çıktı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçının hazırlıklarını, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Siyah-beyazlı ekip, saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Antalya'ya giderek kampa girecek.

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