Joe Worrall'a İngiltere'den talip çıktı

Beşiktaş'ın ara transferde Nottingham Forest'tan kiralık olarak takıma kattığı Joe Worrall'a talip çıktı.

MIDDLESBROUGH TAKİBE ALDI

Championship'te mücadele eden İngiliz ekibi Middlesbrough, deneyimli savunmacıyı takibe aldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında bitecek Worrall için Beşiktaş'ın sezon sonu alacağı kararı bekleyecek. Worrall'ın kalan maçlarda göstereceği performans Beşiktaş'taki geleceğini belirleyecek.

Bu doğrultuda İngiliz ekibi, 27 yaşındaki savunmacının Beşiktaş'ta devam etmemesi durumunda Nottingham'a istenilen bonservis bedelini ödeyip sezon sonunda bu transferi olumlu noktalamayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Ocak ayından bu yana Beşiktaş'ta forma giyen Worrall, Siyah-beyazlılar ile 4 karşılaşmaya çıktı. İngiliz oyuncu, bu karşılaşmalarda gol ya da asist yapamadı.