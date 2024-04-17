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Spor

Joe Worrall'a İngiltere'den talip çıktı

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Joe Worrall'a İngiltere'den talip çıktı.

17 Nisan 2024 Çarşamba 15:55 - Güncelleme:
Joe Worrall'a İngiltere'den talip çıktı
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Beşiktaş'ın ara transferde Nottingham Forest'tan kiralık olarak takıma kattığı Joe Worrall'a talip çıktı.

MIDDLESBROUGH TAKİBE ALDI

Championship'te mücadele eden İngiliz ekibi Middlesbrough, deneyimli savunmacıyı takibe aldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında bitecek Worrall için Beşiktaş'ın sezon sonu alacağı kararı bekleyecek. Worrall'ın kalan maçlarda göstereceği performans Beşiktaş'taki geleceğini belirleyecek.

Bu doğrultuda İngiliz ekibi, 27 yaşındaki savunmacının Beşiktaş'ta devam etmemesi durumunda Nottingham'a istenilen bonservis bedelini ödeyip sezon sonunda bu transferi olumlu noktalamayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Ocak ayından bu yana Beşiktaş'ta forma giyen Worrall, Siyah-beyazlılar ile 4 karşılaşmaya çıktı. İngiliz oyuncu, bu karşılaşmalarda gol ya da asist yapamadı.

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