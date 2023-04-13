Joel Embiid: MVP ödülünü umursamıyorum diyenler yalan söylüyor

Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, MVP ödülünü kazanmayı umursamayanların "yalan söylediğini" iddia etti.

Rachel Nichols ile Headliners'a verdiği röportajda Embiid, MVP ödülünün, bir oyuncunun emeğinin nihai meyvesi olarak umursanmayacak kadar kazançlı bir ödül olduğunu belirtti:

"Şunu söyleyebilirim ki, umursamıyorum diyenler net yalan söylüyor. Bir basketbolcu olarak alabileceğiniz en iyi ödül ve anlamı çok büyük. Ben kazanırsam, verdiğim tüm emeği meşru kılar diye düşünüyorum.

Benim gayet umurumda, çünkü emeğimin karşılığında bu şekilde bir takdir gördüğümde, zamanımı boşa harcamadığımı göstermiş oluyor. Ama dediğim gibi, aksini söyleyenler bence yalan söylüyordur."

Embiid, bu sezon 33.1 sayı, 10.2 ribaund, 4.2 asist ortalamaları ile kariyerinin ilk MVP ödülünü kazanmanın eşiğinde.