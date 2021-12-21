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Spor

Joel Embiid, Philadelphia'yı galibiyete taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, all-star oyuncusu Joel Embiid'in üstün performansının yardımıyla Boston Celtics'i 108-103 yendi.

21 Aralık 2021 Salı 11:25 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 11:25
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Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Sixers, sezonun 16. galibiyetine, deplasmanda Celtics'i 5 sayı farkla mağlup ederek ulaştı.

Sixers'ta Embiid, 41 sayı, 10 ribaunt, 5 asist ve 4 blokluk performansıyla galibiyette başrolü oynadı. Seth Curry 26 sayı ve 7 asist, Tobias Harris 25 sayı ve 7 ribauntla galibiyette öne çıkan diğer oyuncular oldu. Milli oyuncu Furkan Korkmaz ise hastalığı gerekçesiyle karşılaşmada görev almadı.

Sezonun 16. yenilgisini yaşayan Celtics'te Jaylen Brown 30 sayı, Jayson Tatum 17 sayı, 9 ribaunt ve 6 asist, Marcus Smart 15 sayı ve 6 ribaunt, Payton Pritchard 14 sayıyla oynadı.

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