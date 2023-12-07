Joey Barton: Kadınlar, erkek futboluna etki etmemeli

Kariyerinde Manchester City, Newcastle United ve Rangers gibi takımların formasını giyen Joey Barton çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kadınların, erkek futboluna karışmamasını söyleyen Joey Barton, "Kadınlar bence erkek futboluna etki etmemeli. Lütfen ciddi olalım. Kesinlikle birbirinden farklı oyunlar oynanıyor." dedi ve sözlerle açıklamalarını sonlandırdı:

"Eğer bunu kabul etmezseniz her zaman olaylara farklı bakacağız. Kadın futbolunun geliştiğini görmek harika ancak kadınların, erkek futbolu için söylediği hiçbir şeyi ciddiye almam.