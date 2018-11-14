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Johan Elmander, Aliou Badji'yi Galatasaray'a önerdi

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına Eren Derdiyok'suz girmek isteyen Galatasaray'da forvet hattı için ilk hedef Johan Elmander'in tavsiye ettiği Aliou Badji.

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Eren Derdiyok milli arada takıma dönecek ama gurbetçi oyuncunun yerine arayışlar başladı. Eren'siz ikinci yarıya girmeyi planlayan Galatasaray'ın ara transfer hedefi, forvete iki takviye birden yapmak... Sarı-kırmızılı kulüp adına Kuzey ülkelerinde futbolcu izleyen Johan Elmander'in Djurgarden forması giyen Aliou Badji için olumlu rapor verdiği ortaya çıktı.

31 MAÇTA 10 GOL ATTI

İsveç ekibinde 31 maçta 10 gol atıp 3 asiste imzasını koyan 21 yaşındaki Senegalli, 1.89 boyunda ve pivot santrfor olarak oynuyor. Badji, hava toplarındaki hakimiyeti, genç yaşı ve ucuz maliyeti ile listede ilk sırada.

(Milliyet)

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