Johansen sürprizi

Ara transferde savunmasını Yeni Malatyaspor’dan Sadık Çiftpınar’ı alarak güçlendiren Fenerbahçe’nin orta saha için sürpriz bir ismi listesine aldığı ortaya çıktı. İngiliz basını, Sarı-Lacivertliler’in Premier Lig ekibi Fulham’da forma giyen Norveçli Stefan Johansen’i kadrosuna katmak için düğmeye bastığını iddia etti.

YANAL, “ALINSIN” RAPORU VERDİ

Fener’in Teknik Direktör Ersun Yanal’ın talebi doğrultusunda gündemine aldığı 28 yaşındaki Viking için 2 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade ediliyor. 2016 yılında Celtic’ten alınan Johansen’in yeterli süreyi alamadığı için ara transfer döneminde Fulham’dan ayrılma kararı verdiği öğrenildi. Norveçli futbolcu ile Galatasaray’ın da ilgilendiği belirtiliyor.

OYUNUN İKİ YANINI DA OYNUYOR

Norveç Milli Takımı’nın kaptanlığını da yapan Stefan Johansen, Fulham formasıyla bu sezon Premier Lig’de 12 karşılaşmada sadece 411 dakika görev yaptı ve 1 de gol attı. EFL Cup’ta da 1 karşılaşmada 90 dakika oynayan 28 yaşındaki merkez orta saha futbolcusu, oyunun hem defansif hem de ofansif yönünü oynayabiliyor.