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Spor

John Terry Arabistan yolcusu

Chelsea'nin alt yaş takımlarında görev yapan eski futbolcu John Terry, teknik adamlık kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Genç çalıştırıcı Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'ı çalıştıracak.

7 Eylül 2023 Perşembe 15:06 - Güncelleme:
John Terry Arabistan yolcusu
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İngiliz basınında yer alan habere göre; Suudi Arabistan kulübü Al-Shabab, John Terry ile teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardı.

Anlaşmanın en az 2 yıl olacağı belirtilen haberde opsiyonlarla birlikte bu sürenin 4 yıla çıkabileceği belirtildi.

AL-SHABAB, TERRY'E GÜVENİYOR

Suudi ekibi Al-Shabab'ın Terry ile yapılan görüşmelerde ona çok güvendiği ifade edilirken, Terry'nin önümüzdeki transfer döneminde takıma birçok yıldız oyuncuyu getirebileceğine inandıkları belirtildi.

ÜÇ TAKIMDA GÖREV YAPTI

Futbolu 2019 yılında bırakan John Terry, futbolu bırakmasının ardından Aston Villa, Leicester City ve Chelsea'de belirtli yaş kategorilerinde yardımcı antrenörlükler yaptı.

ÜÇÜNCÜ İNGİLİZ OLACAK

John Terry, Al-Shabab'a imza atması halinde Suudi Arabistan'da görevli üçüncü İngiliz teknik direktör olacak.

Suudi Arabistan'da şu an çalışan İngiliz teknik adamlar şöyle ;

Robbie Fowler - Al-Qadsiah

Steven Gerrard - Al-Ettifaq

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