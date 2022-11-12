İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2022 Pazar / 19 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5571
  • EURO
    19,2438
  • ALTIN
    1054.17
  • BIST100
    4455.53
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Johnathan Motley ve Chris Jones, THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'leri oldu
Spor

Johnathan Motley ve Chris Jones, THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'leri oldu

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'leri Fenerbahçe Beko'dan Johnathan Motley ve Valencia Basket'ten Chris Jones oldu.

AA12 Kasım 2022 Cumartesi 16:26 - Güncelleme:
Johnathan Motley ve Chris Jones, THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'leri oldu
ABONE OL

THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncuları (MVP), Fenerbahçe Beko'nun ABD'li basketbolcusu Johnathan Motley ve Valencia Basket'in ABD doğumlu Ermenistan vatandaşı basketbolcusu Chris Jones oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 7. hafta karşılaşmalarında 33 verimlilik puanına ulaşan Motley ve Jones, haftanın MVP'si unvanını paylaştı.

Motley, Fenerbahçe'nin sahasında 93-79 kazandığı Kızılyıldız mts maçında 25 sayı, 10 ribauntla "double double"a imza attı.

Jones ise takımının evinde Monaco'yu 89-84 yendiği karşılaşmada 27 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle oynadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.