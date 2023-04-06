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Spor

Johnathan Motley: Yolumuza devam etmek istiyoruz

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i evinde 103-86 mağlup ettiği maçın ardından Johnathan Motley açıklamalarda bulundu.

6 Nisan 2023 Perşembe 23:51 - Güncelleme:
Johnathan Motley: Yolumuza devam etmek istiyoruz
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THY EuroLeague'de Anadolu Efes'i evinde 103-86 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da Johnathan Motley maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sezon hedeflerinin yüksek olduğunu söyleyen Motley, "Karışık duygular içerisindeyim. Bu maçı kazanmaya ihtiyacımız vardı. Daha büyük, daha yüksek hedeflerimiz var. Maçlara tek tek bakarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Sezonun devamında ne olacağını göreceğiz." dedi.

Savunmanın önemine değinen Motley, "Savunma önemliydi. Anadolu Efes'in çok iyi birebircileri var. Nigel Hayes-Davis çok iyi bir oyun ortaya koydu, bizim için önemli biri. Kızılyıldız ile Belgrad'da oynamak hiç kolay olmayacak. Taraftarları oyunu etkiliyor. Yapmamız gerekeni yapmaya çalışacağız." diyerek sözlerini noktaladı.

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