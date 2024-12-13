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Spor

Jonas Svensson: Taraftarımıza ihtiyacımız var

Beşiktaş'ın 31 yaşındaki oyuncusu Jonas Svensson, deplasmanda Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldukları maç sonrası açıklamalarda bulundu.

13 Aralık 2024 Cuma 01:49 - Güncelleme:
Jonas Svensson: Taraftarımıza ihtiyacımız var
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Beşiktaş'ın 31 yaşındaki oyuncusu Jonas Svensson, deplasmanda Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldukları maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Maç hakkında konuşan Svensson, "Maça iyi başladık. İlk golü yiyene kadar iyi gidiyorduk. Top rakipteydi ama biz de kontrataklardan etkiliydik. Basit iki gol yedik. İkinci yarı da zorlandık. Daha fazlasını çıkartabilirdik. Üzgünüz. Bir sonraki maçımız Bilbao ile. Bilbao maçında taraftarımıza ihtiyacımız olacak. Bu maçı da kazanmamız gerekiyor." dedi.

Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde kalan iki maç hakkında konuşan Norveçli "Avrupa Ligi'nde kalan iki maçta yenmemiz gerekiyor bu maçları. 6 puan gerekiyor. Bunu yapmaya Bilbao maçında başlamamız lazım. Bundan önce lige odaklanacağız. Son maçlarda skorlarımız iyi değildi. Fenerbahçe'ye kadar aldığımız skorlar iyi değildi. Bu maçları kazanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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