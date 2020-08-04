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Spor

Jorge Felix Sivasspor'a imzayı attı

Sivasspor, Polonya'nın Piast Gliwice takımında oynayan İspanyol 10 numara Jorge Felix ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

IHA04 Ağustos 2020 Salı 16:04 - Güncelleme: 04 Ağustos 2020 Salı 16:04
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DG Sivasspor, İspanyol futbolcu Jorge Felix ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, geçtiğimiz sezon Polonya 1. Lig ekiplerinden Piast Gliwice forma giyen Jorge Felix ile kulüp tesislerinde başkan Mecnun Otyakmaz’ın da hazır bulunduğu törende 2020-2021 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.

22 Ağustos 1991’de İspanya’nın başkenti Madrid’te dünyaya gelen Jorge Felix Munoz Garcia, futbola Atletico Madrid alt yapısında başladı. Colonia Moscardo, Getafe, AD Alcorcon, Trival Valderas, Rayo Majadahonda ve Lleida Esportiu forması giyen Felix son olarak Piast Gliwice forması terletti. 

10 numara bölgesinde oynayan 28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Polonya’da 33 maçta 16 gol 4 asist yaparak yılın futbolcusu seçilmişti.

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