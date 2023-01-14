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Spor

Jorge Jesus 3 futbolcunun üstünü çizdi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, performansını yeterli görmediği 3 futbolcu için yönetime olumsuz rapor verdiği öğrenildi.

Takvim14 Ocak 2023 Cumartesi 10:15 - Güncelleme:
Jorge Jesus 3 futbolcunun üstünü çizdi!
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Süper Lig'de birkaç hafta öncesine kadar 5 puan önde olmasına rağmen bir anda 2. sıraya gerileyen ve son Galatasaray derbisinde de evinde 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de kadro sorgulanmaya başlandı. Bu sorgulama sadece futbol otoriteleri tarafından değil, teknik patron Jorge Jesus tarafından da yapıldı.

JORGE JESUS'TAN 3 FUTBOLCU İÇİN OLUMSUZ RAPOR

Takvim'in haberine göre; geçtiğimiz günlerde yönetimle bir araya gelen transferler hakkında görüş bildiren Portekizli teknik adamın kadrosunda şans verdiği 3 isim için "Yeterli değil" ifadesini kullandığı bildirildi. Bu 3 ismin ise kaleci Altay Bayındır, Osayi Samuel ve kiralık olarak kadroda bulunan Ezgjan Alioski olduğu ifade edildi.

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3 BÖLGEYE TRANSFER

Geçtiğimiz günlerde de yönetimin Altay Bayındır ile sözleşme uzatma görüşmelerini dondurduğu iddia edilmişti. Fenerbahçe'nin bu üç oyuncunun bölgesine takviye yapmasının söz konusu olduğu gelen haberler arasında.

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