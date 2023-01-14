Jorge Jesus 3 futbolcunun üstünü çizdi!

Süper Lig'de birkaç hafta öncesine kadar 5 puan önde olmasına rağmen bir anda 2. sıraya gerileyen ve son Galatasaray derbisinde de evinde 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de kadro sorgulanmaya başlandı. Bu sorgulama sadece futbol otoriteleri tarafından değil, teknik patron Jorge Jesus tarafından da yapıldı.
Takvim'in haberine göre; geçtiğimiz günlerde yönetimle bir araya gelen transferler hakkında görüş bildiren Portekizli teknik adamın kadrosunda şans verdiği 3 isim için "Yeterli değil" ifadesini kullandığı bildirildi. Bu 3 ismin ise kaleci Altay Bayındır, Osayi Samuel ve kiralık olarak kadroda bulunan Ezgjan Alioski olduğu ifade edildi.
Geçtiğimiz günlerde de yönetimin Altay Bayındır ile sözleşme uzatma görüşmelerini dondurduğu iddia edilmişti. Fenerbahçe'nin bu üç oyuncunun bölgesine takviye yapmasının söz konusu olduğu gelen haberler arasında.