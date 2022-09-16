Jorge Jesus: 5 dakika daha olsa maçı kazanabilirdik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 2-2 sona eren Rennes karşılaşmasını değerlendirdi.

Deneyimli teknik adam, "2-0'dan geri geldik. İyi bir sonuç olarak değerlendiriyorum. Yaptığımız değişiklikler de skoru almamızda yardımı oldu. 5 dakika daha olsa maçı kazanabilirdik. Kim oynarsa oynasın seviyemizi gösteriyoruz." diye konuştu.

Jesus, daha önce söylediği Rennes ve Dinamo Kiev'in grupta favori olduğu sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Bu iki takıma karşı iki iyi sonuç aldık ama fikrim devam ediyor. Rennes, tehlikeli bir takım. Dinamo Kiev de Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir takım normalde. Dolayısıyla fikrim devam ediyor." dedi.

Son olarak maç içerisinde rakip taraftarlar ile yaşanan gerginlik için konuşan Jesus, "Tribünden bir taraftarın, Fenerbahçe yedek kulübesine bir şey söylemesi normal değil ama bunlar olabiliyor." dedi.