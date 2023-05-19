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Spor

Jorge Jesus, Arda Güler'i tebrik etti

Spor Toto Süper Lig'in 34.hafatsında Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Jorge Jesus ve Arda Güler arasında tartışma çıktı. Maçtan sonra açıklama yapan Portekizli hoca, Arda Güler'i tebrik etti.

19 Mayıs 2023 Cuma 15:52 - Güncelleme:
Jorge Jesus, Arda Güler'i tebrik etti
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Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u mağlup ettiği karşılaşmada Arda Güler'in performansına teknik direktör Jorge Jesus da kayıtsız kalmadı.

Portekizli teknik adam, 3-1 kazanılan maçın ardından genç oyuncuyu özel olarak tebrik etti. Soyunma odasında Arda Güler'e sarılarak yetenekli futbolcuyu kutlayan Jesus, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında da futbolcusundan övgüyle bahsetmişti.

Jorge Jesus, basın toplantısında da Arda Güler'den övgüyle bahsetmiş ve, "Arda konusu özel bir durum değil. Ben sadece ona taktik ve teknik konularda uyarı yapıyorum. Maçın yoğun duygularını yaşarken dışardan yanlış anlaşılabiliyor. Aramızda özel bir durum olmadı. Normal bir hocanın oyuncusuna yaptığı bir uyarıydı. Bugün oynamış olduğu oyun en iyi oyunlarından biriydi." sözlerini kullanmıştı.

MAÇ İÇERİSİNDE TARTIŞMA

Jorge Jesus ve Arda Güler, Trabzonspor karşılaşmasında dikkat çeken bir görüntüye imza atmıştı. Bir pozisyonda rakibinden sıyrılmak isterken topu kurtaramayan Arda Güler, kendisine tepki gösteren Jorge Jesus'a elleriyle yaptığı hareketle bir reaksiyon gösterdi.

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