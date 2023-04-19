Jorge Jesus, Başakşehir karşısına 5 değişiklik ile sahaya çıktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Başakşehir maçında bir önceki hafta oynadıkları MKE Ankaragücü müsabakasında göre 5 farklı isme görev verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelirken, kadroda bir önceki lig maçına göre 5 farklı oyuncu yer aldı. MKE Ankaragücü maçında 11'de başlayan ve Başakşehir karşısında sarı kart cezalısı olan Osayi - Samuel ile sakatlığı bulunan Miha Zajc kadroda yer almadı. MKE Ankaragücü maçında forma giyen Osayi- Samuel, Zajc, İsmail Yüksek, Alioski ve Serdar Dursun'un yerine Başakşehir karşısında Ferdi Kadıoğlu, Oosterwolde, Arao, İrfan Can Kahveci ve Crespo teknik direktör Jorge Jesus'un 11'deki tercihi oldu.

Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısındaki 11'i şu şekilde:

İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Szalai, Oosterwolde, Arao, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Crespo, Rossi ve Valencia