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Spor

Jorge Jesus: Bugün bir final daha oynuyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor ile karşılaşan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus maç öncesi açıklamalarda bulundu.

24 Nisan 2023 Pazartesi 20:04 - Güncelleme:
Jorge Jesus: Bugün bir final daha oynuyoruz
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, İstanbulspor karşılaşması öncesi konuştu.

Jesus, "Her zaman söylediğim gibi, bu ligdeki her maç çok zor. Rakibin ne yaptığına bakmıyoruz, bizi ilgilendirmiyor. İlk sırayı tekrar alabilmek için tüm maçları kazanmamız gerekiyor. Bugün bir final daha. Bizim için her maç bir final. Bu maçta karşılaşacağımız tüm zorluklara hazırlandık. Kazanmayı istiyoruz." dedi.

Portekizli teknik adam, "Bizim için hiçbir şey değişmeyecek. Rakibimiz Galatasaray'ın maçına bakmıyoruz. Dünkü sonuç bizi ilgilendirmiyor. Yolumuza her zaman aynı şekilde devam ediyor, her maçı kazanmak için oynuyoruz. Bugün bir final daha oynayacağız. Biz sadece kendi maçımıza bakıyor, işimizi yapıyoruz. Biz her maçı kazandıktan sonra rakiplerimizin maçlarına bakacağız." ifadeleriyle sözlerine devam etti.

Jesus, son olarak, "Önemli olan ilk dakika da olsa, son dakika da olsa kazanmaya alışmak, kazanma alışkanlığa devam etmek. Son dakikada gol attığımız zaman daha çok acı çekmiş oluyoruz. Futbol böyle bir oyun. Önemli olan galip gelmek." sözlerini sarf etti.

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