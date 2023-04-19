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Spor

Jorge Jesus: Duygusal kapasitemizle kazandık

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü Jorge Jesus maç sonu açıklamalarda bulundu.

19 Nisan 2023 Çarşamba 23:25 - Güncelleme:
Jorge Jesus: Duygusal kapasitemizle kazandık
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 2-1 kazanılan Başakşehir karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. İşte Portekizli teknik adamın sözleri...

ZOR MAÇ OLDU

"Zor bir maç oldu, iyi oyuncuları olan takıma karşı oynadık. İlk yarı gerçek performansımızı gösteremedik. Soyunma odasında takımla konuştuk, değişiklikler yaptık. Maçı kalitemizle ve fizik kondisyonumuzla kazandık. Duygusal kapasitemizle kazandık."

SPORTİF GERÇEKLİĞİ YOK!

"Bazı anlarda ligin sportif gerçekliği olduğunu düşünmüyordum ama biz sonuna kadar elimizden geleni yapacağız."

ŞAMPİYONLUK MENTALİTESİ

"Bir hata oldu ama takım bunu telafi etmesini bildi. Sonuna kadar savaştık. Son saniyeye kadar savaşma mantalitesi, şampiyonluk mantalitesidir. Bu hoşuma gitti. Son yarım saatteki oyun da hoşuma gitti. Son yarım saatte rakibi ceza sahasına gömdük."

DAHA İYİ PERFORMANS VERECEK

"Pedro için de iki gol iyi oldu. Sezonun son bölümünde daha iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyorum."

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