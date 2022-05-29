Fenerbahçe'de gözler yeni sezona çevrildi. Artık Portekizli teknik direktör Jorge Jesus için sadece resmi açıklamaya kalan Sarı-Lacivertliler, 2022-23 sezonunda hem şampiyonluk mücadelesi verecek hem de Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmaya çalışacak. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'a en yakın muhabir olarak bilinen Irene Palma bir özel habere daha imza attı. A Bola muhabiri Palma, Jorge Jesus'un ilk transfer hedefini açıkladı ve Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'ye bir transferle katılacağını iddia etti. Palma, William Carvalho'nun Jesus'un Fenerbahçe'sine gidebileceğini aktardı. Haberde Real Betis'le 1 yıl daha sözleşmesi olan 30 yaşındaki orta sahanın Fenerbahçe'ye gitmeye sıcak baktığı kaydedildi.

GELMEYİ ÇOK İSTİYOR

Portekızli futbolcunun daha önce Sporting'de beraber çalıştığı Jorge Jesus'la yeniden bir araya gelmeyi çok istediği de ifade edildi. Real Betis'in de William Carvalho ile yollarını ayırmaya yakın olduğu aktarılan haberler anasında.