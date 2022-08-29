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Spor

Jorge Jesus: Galip gelmek ve fazla gol atmak istiyoruz

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

29 Ağustos 2022 Pazartesi 18:42 - Güncelleme:
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Konyaspor karşılaşmasının öncesinde konuştu.

Portekizli teknik adam ilk olarak, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarım. Türk kültürüne saygı duyuyorum. Bu değerli bayramı kutluyorum." açıklamasını yaptı.

Jorge Jesus, "Zor bir maç bekliyoruz, Türkiye'de takımların çok iyi oyuncuları var, bugünkü rakibimizin de kadrosu milli takım seviyesinde oyuncuları var. Galip gelmek ve fazla gol atmak istiyoruz. Takımın değerini yukarıya çıkartmaya çalışıyoruz. Her geçen gün daha güçlü bir takım olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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