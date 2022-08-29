Jorge Jesus: Galip gelmek ve fazla gol atmak istiyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Konyaspor karşılaşmasının öncesinde konuştu.

Portekizli teknik adam ilk olarak, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarım. Türk kültürüne saygı duyuyorum. Bu değerli bayramı kutluyorum." açıklamasını yaptı.

Jorge Jesus, "Zor bir maç bekliyoruz, Türkiye'de takımların çok iyi oyuncuları var, bugünkü rakibimizin de kadrosu milli takım seviyesinde oyuncuları var. Galip gelmek ve fazla gol atmak istiyoruz. Takımın değerini yukarıya çıkartmaya çalışıyoruz. Her geçen gün daha güçlü bir takım olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.