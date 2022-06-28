İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Haziran 2022 Salı / 29 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,6424
  • EURO
    17,6454
  • ALTIN
    977.282
  • BIST100
    2554.19
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jorge Jesus gönderilecek 6 yabancıyı belirledi
Spor

Jorge Jesus gönderilecek 6 yabancıyı belirledi

Fenerbahçe, yabancı sayısının düşürülmesi için kolları sıvadı. Kesin yolların ayrılacağı isimler belirlenirken yolların ayrılması istenen oyuncular için de arayış sürüyor.

DHA28 Haziran 2022 Salı 10:44 - Güncelleme:
ABONE OL

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürüyor. 1-8 Temmuz'da Avusturya'da kamp çalışmalarına devam edecek sarı-lacivertliler, 2 hazırlık maçı oynayacak. Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda takıma katılması istenen oyuncular için çalışmalar devam ederken ayrılması planlanan oyuncular için de planlar yapılıyor.

Anlaşma sağlandı Emre Mor'un maliyeti belli oldu

 Caulker, Meyer, Samatta ve Lemos'a kesin olarak gidecek gözüyle bakılırken Tisserand ile Novak için ise girişimler devam ediyor. Sarı-lacivertli kulübün yolları ayırmak istediği ancak kontrattan dolayı beklemede olduğu Tisserand ve Novak için kulüp arayışları sürüyor.

Şu an 18 yabancısı bulunan Fenerbahçe'de bu sayının 12'ye düşürülmesi hedefleniyor. Sarı-lacivertliler yabancı sayısını 12'ye düşürmesi durumunda 2 yabancı oyuncu takviyesi daha yapabilecek.

Fenerbahçe antrenmanında sürpriz isim!

FORVET TRANSFERİ BEKLEMEDE

Fenerbahçe'de forvet transferi için ise bekleyiş sürüyor. Teknik direktör Jorge Jesus, yeni sezon hazırlıklarını tamamlamadan forvet transferine sıcak bakmıyor. Yurt dışı kampındaki hazırlık maçlarında da takımı görmek isteyen Jesus, forvet transferi için yönetime raporunu sunacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.