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Spor

Jorge Jesus hedefi gösterdi! ''O kupayı istiyorum''

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, hedefi belirledi. Galatasaray'ın puan kaybetmesi ile birlikte puan farkını 3'e indiren Fenerbahçe, şampiyonluğa odaklandı.

2 Mayıs 2023 Salı 10:22 - Güncelleme:
Jorge Jesus hedefi gösterdi! ''O kupayı istiyorum''
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 3-1 ile ayrılarak 3 puanı cebine koymuştu.

3 puanı aldıktan sonra derbiden gelecek sonucu bekleyen Fenerbahçe, Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 3-1 mağlup etmesi sonrasında umutlarını yükseltti. En yakın rakibi ile olan puan farkını 3'e indiren Fenerbahçe, kalan 4 maçında hata yapmayarak, sarı-kırmızılıların puan kaybetmesini bekleyecek.

JORGE JESUS'DAN KRİTİK TOPLANTI

Galatasaray'ın derbi mağlubiyeti sonrası takımı toplayan Jorge Jesus, "Onların puan kaybedeceğini söylemiştim, son haftaya kadar hata yapmadan gitmemiz gerekiyor" dedi.

Son haftada deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, deplasmana avantajlı bir şekilde çıkmak istiyor.

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