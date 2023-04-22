Jorge Jesus: hedefimiz, hem lig hem de Türkiye kupasını kazanmak

Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Jorge Jesus, taraftarlara ve camiaya seslendi, cesaret verici mesajlar gönderdi.

Fırsat buldukça basketbol takımının maçlarını takip eden Jorge Jesus, Sarı-Lacivertliler'in bir futbol kulübünden fazlası olduğunu söyleyip, "Her alanda, her branşta çok büyük bir kulübüz. Kadın basketbol takımımız Avrupa'nın en büyük kupasını kazandı. Ligde de şampiyonluğa yürüyor. Erkek basketbol takımı da iki kulvarda yoluna devam ediyor" dedi.

"Kırgınlıkları bırakalım"

Portekizli çalıştırıcı, "Futbol takımı olarak biz de misyonumuzun farkındayız. Yıllardır süren kupa hasretine bu sezon son vermek için her şeyi yapacağız. Bu, bizim en büyük görevimiz. Hedefimiz belli, hem ligi hem de Türkiye Kupası'nı kazanmak" ifadelerini kullandı.

Taraftarlara çağrıda bulunan Jesus, "Takımı, her futbolcuyu sahiplenin. Artık kırgınlıkları bir kenara bırakmalıyız. İstanbulspor maçından itibaren bizi tutkuyla desteklemeye devam etsinler" diye konuştu.