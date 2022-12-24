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Spor

Jorge Jesus: Hep bir kişi eksikken kaybettik

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

24 Aralık 2022 Cumartesi 22:24 - Güncelleme:
Jorge Jesus: Hep bir kişi eksikken kaybettik
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Trabzonspor deplasmanında alınan mağlubiyeti değerlendirdi.

İşte Jesus'un sözleri:

"HER ŞEY DEĞİŞTİ"

"Güçlü bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyorduk. Trabzonspor'un lider olma hırsı var. 11'e 11'de daha iyiydik. Girdiğimiz pozisyonlar vardı. 10 kişi kaldıktan sonra her şey değişti."

"HEP EKSİKKEN KAYBETTİK"

"Dengeyi yakalayamadık. Üç maç üst üste kırmızı gördük. Hep bir kişi eksikken kaybettik."

"BİZİM İÇİN ZOR HALE GELİYOR"

"Miguel Crespo'nun kırmızı kart gördüğü dakikada onu ve Michy Batshuayi'yi çıkaracaktık. Bunu konuştuk, teknik veya taktik problem değil. Ama 10 kişi kalınca, işler bizim için zor bir hale geliyor."

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