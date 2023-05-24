Jorge Jesus: İki kulvarda da kupayı kazanmak istiyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Türkiye Kupası yarı finalinde 3-0 kazanılan Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Finale kalıp hedeflerine ulaştıklarını söyleyen Jesus, "Hedefimiz bugün kazanıp finale kalmaktı. Kaliteli oyunla gerçekleştirdik bunu. Oyuncularım özgüvenli, fiziksel ve mental olarak çok güçlüler. Kaliteli ve güçlü bir oyun sergiledik. Ancak kaliteli takımların atabileceği goller attık, teknik ve taktiksel anlamda. Oyuncularımı ve taraftarlarımı tebrik ediyorum. Umarım finalde yine bu kadar çok Fenerbahçe taraftarı ve bu kadar güzel bir destek olur." dedi.

"HİÇ BÖYLE BİR SEZON GEÇİRMEDİM"

Kendisi için çok farklı bir sezon olduğunu söyleyen Jesus, "Bu sezon garip bir sezon oldu. 3 tane hazırlık dönemi geçirdik. Hayatımda hiç bu tarz bir şeyle karşılaşmadım. Şu an takımın içinde bulunduğu durum iyi." sözlerini sarf etti.

"LİGİN SPORTİF GERÇEKLİĞİ DÜŞÜK"

Ligdeki yarışa değinen Jesus, "Sezon bizim için şu ana kadar iyi geçti, kupada harika geçti. Çünkü, kupada finale yükseldik. Ligde ise harika diyemem. Harika diyebilmem için ilk sırada olmamız gerekirdi. Hala iki maç var. Hala ligi kazanma imkanımız var. Bu sezon içerisinde, bu ligin sportif gerçekliğini azaltacak şeyler var. Şampiyon olsak da bu düşüncemi tekrarlarım, değiştirmem. Çok fazla maç sahada oynanmadan kazanmış sayıldı. Olan oldu. Fenerbahçe sezonun sonunda kaliteli bir futbol oynuyor. Sezona bakınca en iyi dönemimizdeyiz." ifadelerini kullandı.