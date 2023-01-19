Jorge Jesus: Kafamda 2 transfer var

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Türkiye Kupası'nda 2-1 kazanılan Çaykur Rizespor karşılaşmasını değerlendirdi.

İşte Jorge Jesus'un açıklamaları:

"ZOR BİR MAÇ OLMASINI BEKLİYORDUM"

"Zor bir maç olmasını bekliyordum. Kalemize gelen ilk top, gol oldu. Duran toptan golü yedik. O dakikaya kadar şut attırmamştık. Biz birçok pozisyon ürettik. Futbol bu, bazen iyi oynayan değil şanslı olan gol atıyor."

"HEDEFİMİZ FİNALE KALMAK"

"Rakibimize saygı duyuyoruz. Maç boyu iyi savunma yaptılar. Taraftarlar da takımın sakin olmasında önemli rol oynadı. Taraftar da sakindi, bunu takıma yansıttılar. Gol atıp kazandık. Bu turnuvadaki hedefimiz finale kalmak."

"DURAN TOPTAN YEDİK"

"Gaziantep ve Galatasaray maçlarında 3 tane duran top golü yemedik. Diğer maçlarda, duran toplardan seken toplardan gol yedik. Diğer maçlarda yediğimiz goller, duran top sonrası ikinci toplardan yedik. Bugün duran toptan yedik ama diğerleri öyle değil."

"SÜPER LİG MAÇI OYNANMAMALI!"

"Ümraniye Stadyumu'nda Süper Lig maçı oynanmamalı. Ben Türkiye'ye geldiğimden beri Fenerbahçe maçları, Portekiz'de canlı yayınlanıyor. Rakibimize saygı duyuyorum ama o stadyumda maç oynanmamalı. Bu tarz maçlar canlı yayınlanıyor Avrupa'da, orada maç oynanmamalı."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Takıma 1 oyuncu daha katmak istiyoruz. Bu mümkün olacak mı bilmiyorum. Takımımızda 1 tane sol bek var; Alioski. Ferdi ve Lincoln'un pozisyonları bu değil. Pazara bakınca o bölgeye alınabilecek çok adam yok. Transfer açıldığında kafamda 2 transfer vardı. Olabilecek mi göreceğiz."