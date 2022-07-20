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  • Jorge Jesus: Rakibimizin 1 tane bile ciddi pozisyonu yoktu
Spor

Jorge Jesus: Rakibimizin 1 tane bile ciddi pozisyonu yoktu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

20 Temmuz 2022 Çarşamba 23:45 - Güncelleme:
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Dinamo Kiev ile 0-0 berabere biten maç sonrası konuştu.

İşte Portekizli teknik adamın sözleri:

"İYİ BİR MAÇ ÇIKARDIK"

"Oynamış olduğumuz ilk resmi ve ciddi bir maçtı. Zor bir rakiple eşleştik. Oyuncuların çoğu Ukrayna Milli Takımı'nda oynuyor. Bu turnuvada da Fenerbahçe'den daha tecrübeliler ama iyi bir maç çıkarttık."

"TEK EKSİK OFANSTAKİ KALİTEYDİ"

"Defansif anlamda çok iyi organize olduk. Rakibimizin 1 tane bile ciddi pozisyonu yoktu. Biz 2-3 pozisyon yakaladık ama atamadık. Bugün tek eksik ofanstaki kaliteydi."

"RÖVANŞTA ATMOSFER ÖNEMLİ"

"Taraftarlarımızın ikinci maçta vereceği destek çok önemli olacak. Kuracakları atmosfer, rakip üzerinde psikolojik baskı oluşturacak."

"TUR BİTMEDİ"

"Buradan beraberlikle ayrılıyoruz diye tur bitmedi. Bu iki aşamalı bir tur. İlk maç bitti, ikinci maçta turu geçmek istiyoruz."

TRANSFER SÖZLERİ

"Şu anda transferi düşünmeye gerek yok. 27'sinde bu rakibe karşı ikinci bir maç var. Şu an elimizdeki mevcut oyuncular, turu geçmek için yeterli kalite ve kapasiteye sahip. 5 haftadır bunun için çalışıyoruz. İkinci maçta oynayamayacak oyuncular için konuşmaya gerek yok."

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