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Spor

Jorge Jesus: Şampiyonluk için sonuna kadar gideceğiz

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Trabzonspor'u 3-1'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe'nin başarılı teknik direktörü Jorge Jesus maç sonu açıklamalarda bulundu.

18 Mayıs 2023 Perşembe 23:16 - Güncelleme:
Jorge Jesus: Şampiyonluk için sonuna kadar gideceğiz
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Trabzonspro'u 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

"KALİTELİ OYNAYARAK KAZANDIK"

Galip gelmek önemliydi çünkü kuvvetli, bu ligin en güçlü takımlarından bir tanesi, son şampiyon bir rakip. İyi bir takıma karşı oynadık. Takımım iyi bir maç çıkardı. İlk 30 dakikada çok kaliteli bir oyun sergiledik. Teknik anlamda kaliteli goller attık. Özellikle 3. gole baktığınızda, takımın teknik kalitesini görüyorsunuz. Hedefimiz galip gelmekti, kaliteli oynayarak başardık.

"SİVAS MAÇI ÇOK ÖNEMLİ"

Şimdi yapmamız gereken şey, çarşamba günü Sivasspor'la oynayacağımız maça odaklanmak. Bu maç bizi finale taşıyabilir. Bizim için bu sezonun en önemli maçlardan bir tanesi olacak.

"PSİKOLOJİK OLARAK GÜÇLÜYÜZ"

Giresun'da istediğimiz sonucu alamadık. Bu bizi üzdü. Moralimizi düşük tutmadık, inanmaya devam ettik. Bugünkü gibi oynadığımız müddetçe toparlanabileceğimizi biliyorduk. Psikolojik olarak güçlü olmak zorundasınız. Hafta boyunca özgüvenli bir şekilde çalışmayı sürdürdük.

"EN SON NE ZAMAN BAŞARDI?"

Matematiksel anlamda imkanımız olduğu sürece elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bitime 3 hafta kaldı. Fenerbahçe bitime bu kadar az süre kala, 2 kupada şansını en son ne zaman sürdürdü bilmiyorum. Benim için önemli olan hala 2 yarışın içinde olmak. Henüz bir şey kazanmadık ama kazanabiliriz, inanmaya devam ediyoruz. Sonuna kadar gideceğiz. Çalışmaya devam edeceğiz.

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