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Spor

Jorge Jesus: Takım ilk kez istediklerimizi uygulayamadı

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

29 Ağustos 2022 Pazartesi 22:07 - Güncelleme:
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Konyaspor karşılaşmasının ardından konuştu.

Mağlubiyetle ilgili konuşan Jorge Jesus, "Fenerbahçe'ye geldiğim ilk günden bu yana oynadığımız maçlarda takım ilk kez istediklerimizi uygulayamadı. İyi bir maç çıkartamadık. Valencia'nın da kırmızı kartı organizasyonumuzu kaybetmememize neden oldu. Ama yine de gol yemedik. Devre arasındaki değişikliklerle dengeyi sağladık. Ama önceki maçlardaki dinamikliği ofansta göstermedik. Mağlubiyetin nedeni bu." dedi.

Portekizli teknik adam, "Takımımın ön bölgedeki organizasyonunu beğenmedim. Çok fazla pozisyon olan bir maç değildi. Rakibimiz de çok fazla pozisyona giremedi. Nadir ataklardan birinde golü yedik. Ön bölgede yeteri kadar dinamik değildik." ifadelerini kullandı.

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