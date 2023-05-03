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Spor

Jorge Jesus: VAR bilerek penaltımızı vermedi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus maç sonu açıklamalarda bulundu.

3 Mayıs 2023 Çarşamba 23:30 - Güncelleme:
Jorge Jesus: VAR bilerek penaltımızı vermedi
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Daha iyi olan tarafın kendileri olduğunu söyleyen Jesus, "İki maçlı bir eleme olacaktı. Bugün önemli olan kazanmak ya da kaybetmemekti. Takımım defansif anlamda iyiydi. Gol yemedik bugün. 8 maçtır üst üste gol yiyorduk. Bu pozitif bir gösterge. Saha içine bakınca daha iyi olan taraf bizdik." dedi.

VAR BİLEREK PENALTIMIZI VERMEDİ!

Joshua King'in yerde kaldığını pozisyonun penaltı olması gerektiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "VAR nasıl bizim penaltımızı vermez. Hakem görmemiş olabilir, King'in arkasında kaldı. VAR nasıl böyle bir penaltımızı vermez. Penaltı kesin gol olur denemez ama penaltının kesinliği şüphe götürmez. Birçok kez izledim o pozisyonu. VAR penaltımızı vermedi, vermek istemedi." ifadelerini kullandı.

LİGDE HALA ŞANSIMIZ VAR

Son olarak Galatasaray ile olan şampiyonluk yarışına değinen Jesus, "Biz Galatasaray'dan önce de, sonra da oynasak şansımız olduğunu düşünüyoruz. Galatasaray'ın sahasında da bir maçımız var. Hepimiz bu ihtimale inanıyoruz. Her iki kulvarda gidiyoruz. Fenerbahçe en son ne zaman sezonun son bölümüne çift kupa ihtimaliyle girdi. Kazanabiliriz de, kazanamayabiliriz de ama şu an bu ihtimal var." sözlerini sarf etti.

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