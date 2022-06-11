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Spor

Jorge Jesus yardımcılarıyla birlikte İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, yardımcılarıyla birlikte İstanbul'a geldi. Tecrübeli çalıştırıcı yeni sezon öncesi takımını 13 Haziran'da toplayacak.

DHA11 Haziran 2022 Cumartesi 00:23 - Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta 1 yıllık sözleşme imzaladığı Jorge Jesus, yeniden İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta 1 yıllık sözleşme imzalanan Portekizli teknik adam Jorge Jesus, yeniden İstanbul'da. Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına başlayacak olan Jesus, ayrıca Fenerbahçeli yöneticilerle transferlerin son durumunu da konuşacak. 11 bavulla İstanbul'a gelen Jesus'u havalimanında 2 kulüp yöneticisi karşıladı. Portekizli teknik adam, yeni sezon öncesinde takımını 13 Haziran'da toplayacak.

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