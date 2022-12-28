Jorge Jesus yetkililere bildirdi! Portekiz Futbol Federasyonu...

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un 1 yıllık sözleşme imzalaması nedeniyle, sarı-lacivertli taraftarların yaşadığı endişeye bir yenisi daha eklendi.

Daha önce adı Brezilya Milli Takımı ile anılan ancak o iddianın şimdilik soğumasının ardından, Jorge Jesus için bu kez Portekiz Milli Takımı iddia geldi. Hem de Portekiz'in göbeğinden!

Fernando Santos'un Dünya Kupası'nın ardından Portekiz Milli Takımı'ndan ayrılması sonrası ilk olarak gündeme Roma'nın başına olan Jose Mourinho geldi. Ancak Jose Mourinho'nun Roma'da devam etmek istediği ve şu an için Portekiz Milli Takımı'nı düşünmediğini, menajeri Jorge Mendes aracılığıyla bildirdiği vurgulandı.

Portekiz Futbol Federasyonu yetkililerin, Jose Mourinho'dan isteksiz bir cevap gelmesinin ardından arayışlara başladığı ortaya çıktı. Portekiz'in önde gelen gazetelerinden Record, milli takım gündemde üç isim olduğunu duyurdu.

Record'a göre federasyon yetkilileri, Wolverhampton Teknik Direktörü Bruno Lage, U21 Milli Takım Teknik Direktörü Rui Jorge ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'u gündeme aldı.

Fenerbahçe ile bir yıllık sözleşmesi olan 68 yaşındaki deneyimli teknik adamın, Portekiz Futbol Federasyonu'nun öncelik verdiği isim olarak haberde yer aldı.

Öte yandan Record'de yer alan haberin devamında, Portekiz Futbol Federasyonu'nun bu arayışını yakından takip eden Jorge Jesus'un milli takıma sıcak baktığını ve görüşmeye hazır olduğunu yetkililere bildirdiği iddia edildi.

Fenerbahçe ile sezon sonuna kadar sözleşmesi olan ve sarı-lacivertli yöneticilerin sıkça mutlu olduğunu söylediği Jorge Jesus'un bu iddialar üzerine nasıl bir açıklama yapacağı merakla beklenmeye başlandı.