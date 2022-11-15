A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler için konuştu. Arda Güler'in Fenerbahçe'de oyuna geç girdiğini gördüğünü söyleyen Hakan Çalhanoğlu, genç oyuncunun daha fazla süre alması gerektiğini söyledi.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

Hazırlık maçında İskoçya ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin genç yıldızı ve ilk kez milli formayı giyecek olan Arda Güler için açıklamalarda bulunan Çalhanoğlu, "Bazen maçlara baktığımda Arda'nın geç girdiğini görüyorum." dedi.

"HOCA 'KORUMALIYIZ' DİYOR AMA..."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'u işaret eden Çalhanoğlu, "Hoca 'Korumalıyız' diyor ama korumak da bir yere kadar. Genç oyuncu, tecrübe kazanmak istiyorsa oynamalı. Ben de genç yaşta oynadım. Umarım Arda ve Emirhan daha çok süre alır." ifadelerini kullandı.