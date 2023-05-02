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Spor

Jorge Jesus'dan kritik toplantı

Spor Toto Süper Lig'in 32.haftasında Beşiktaş'ın Galatasaray'ı mağlup etmesiyle birlikte şampiyonluk yarışında puan farkı 3'e inince Jorge Jesus, oyuncuları ile kritik bir toplantı gerçekleştirdi.

Fanatik2 Mayıs 2023 Salı 09:12 - Güncelleme:
Jorge Jesus'dan kritik toplantı
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray'ın Beşiktaş'a 3-1 yenildiği maçın ardından takım ile bir toplantı yaptı.

Portekizli teknik adam, Galatasaray'ın farkı en çok artırdığı dönemde bile şampiyonluk konusunda kendinden emin açıklamalar yaptı. Jesus sürekli, Sarı- Kırmızılılar'ın mutlaka kayıplar yaşayacağını dile getirdi. Cim Bom, geçen hafta Karagümrük'e takılsa da Fenerbahçe de İstanbulspor ile 3-3 berabere kalarak büyük bir şansı geri tepmişti. Tecrübeli çalıştırıcı buna rağmen değişen bir şey olmadığını, şampiyonluk için sonuna kadar savaşacaklarını vurgulamıştı. Bu hafta Sivas deplasmanından 3 puanla dönen Fenerbahçe, Beşiktaş- Galatasaray maçını beklemeye başladı.

Jorge Jesus, dev derbiyi yardımcılarıyla birlikte izledi. Beşiktaş'ın sahadan 3-1 galibiyetle ayrılmasının ardından lider Galatasaray'la fark sonunda 3 puana indi. 68 yaşındaki teknik adam, önceki günkü antrenmanda öğrencilerine bir konuşma yapıp, şampiyonluğa olan inancını yineledi.

Jesus, "Beklediğimiz gibi rakibimiz puan kaybı yaşadı. Bizim için tünelin ucunda ışık göründü. Kalan haftalarda da kayıplar olacaktır. Bizim tek yapmamız gereken, kazanarak yolumuza devam etmemiz" ifadelerini kullandı.

Başarılı çalıştırıcı, "Sizlere güvenim tam. Şampiyonluk konusunda son derece iddialıyız. Sakat arkadaşlarımız da aramıza dönmeye başladı ve daha da güçlendik. Benim gibi sizin de şampiyonluğa inandığınızı biliyorum. Sadece ligi değil, Türkiye Kupası'nı da kazanacağız. Sezonu çifte mutlulukla tamamlayarak taraftarların yıllardır süren kupa hasretine son vereceğimize inanıyorum" diye konuştu.

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