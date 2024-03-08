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Spor

Jorge Jesus'lu Al Hilal tarihe geçti!

Suudi Arabistan Ligi 23. hafta karşılaşmasında Al-Hilal konuk olduğu Al-Riyadh'ı 3-1 mağlup etti. Al-Hilal bu galibiyetle üst üste 27 resmi maçını kazandı ve dünya rekorunu egale etmeyi başardı.

8 Mart 2024 Cuma 19:50 - Güncelleme:
Jorge Jesus'lu Al Hilal tarihe geçti!
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Suudi Arabistan Ligi 23. hafta karşılaşmasında Al-Hilal konuk olduğu Al-Riyadh'ı 3-1 mağlup etti ve dünya rekorunu egale etti.

Al-Hilal'e galibiyeti getiren golleri 66. dakikada Ruben Neves, 75. dakikada Michael ve 90+3. dakikada Aleksandar Mitrovic, Al-Riyadh'ın golünü 52. dakikada Ali Albulayhi (kk) kaydetti.

Al-Hilal bu galibiyetle üst üste 27 resmi maçını kazandı ve dünya rekorunu egale etmeyi başardı.

Al-Hilal bu galibiyetle puanını 65'e çıkarırken, Al-Riyadh ise 23 puanda kaldı.

İşte dünya futbol tarihindeki en uzun galibiyet serileri:

1- 27 Maç (2024) Al Hilal

2- 27 Maç (2017) The New Saints

3- 26 Maç (1972) Ajax

4- 25 Maç (1995) Ajax

  • Al-Hilal
  • Al-Riyadh
  • Suudi Arabistan Ligi

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