Önümüzdeki sezon takımı çalıştıracak teknik adamı bir an önce belirlemek için yoğun bir çaba sarf eden Fenerbahçe'de gündemde olan isim Jorge Jesus. Portekizli teknik adamın avukatı ve yardımcısı önümüzdeki hafta İstanbul'a gelerek Başkan Ali Koç ve yönetimle sözleşme detaylarını konuşacak.

İsmail Kartal gönderilecek isimleri tek tek açıkladı! 12 futbolcu yolcu Gelen bilgilere göreFener yönetimisözleşmede direnirken, Jorge Jesus'unsözleşme istediği, opsiyon hakkının da kendisine olmasını talep ettiği bildirildi. Küme düşen Bursaspor'da futbolculara taraftar dayağı! Önümüzdeki hafta içinde İstanbul'da yapılacak görüşmede bu detayın öncelikle masaya yatırılacağı da gelen haberler arasında.