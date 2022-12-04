Jorge Jesus'tan Altay Bayındır vetosu!

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a İtalyanların ilgisi artarak sürüyor. Halen Serie A'da uzak ara liderliğini sürdüren Napoli'den sonra milli file bekçisine şimdi de Çizme'nin bir diğer köklü takımı İnter'den teklif geldi.

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JORGE JESUS'UN ALTAY BAYINDIR KARARI

Fanatik'in haberine göre; İtalyanlar Fenerbahçe kaptanını yakından takip ederken, teknik direktör Jorge Jesus ise hedefe giden yolda olmazsa olmaz olarak nitelendirdiği Altay'ın bu aşamada transferine sıcak bakmıyor.

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"ALTAY'IN GİTMESİNE İZİN VERMEM"

Her vesile ile Altay'a olan hayranlığını dile getiren Portekizli teknik adam, "Hedeflerimiz büyük. Bu yolda hiçbir futbolcumuzu kaybetmek istemem. Hele bu futbolcu Altay'sa hiç izin vermem" diyerek, futbolcunun takım için önemini vurguluyor.

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5 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

2019-2020 sezonunda Ankaragücü'nden transfer edilen yıldız futbolcu, sarı lacivertli formayı giydiği süre içinde tüm teknik adamların gözdesi oldu. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Altay Bayındır'ı, yönetim devre arasında sözleşme uzatmak için masaya çağıracak. Milli kaleci ile en az 5 yıllık bir sözleşme yapılması bekleniyor.