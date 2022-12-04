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Spor

Yeniden Süper Lig yolunda! Vincent Aboubakar ezeli rakibe...

Ara transfer döneminde kadrosuna bir santrfor katmak isteyen Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar için harekete geçti.

Takvim4 Aralık 2022 Pazar 09:01 - Güncelleme:
Yeniden Süper Lig yolunda! Vincent Aboubakar ezeli rakibe...
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Joao Pedro'un sakatlığı ile sarsılan Fenerbahçe, Ocak ayındaki ara transfer döneminde santrfor mevkine takviye yapmaya hazırlanıyor.

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VINCENT ABOUBAKAR İÇİN FENERBAHÇE İDDİASI

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'da forma giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar ile bir Türk takımı ciddi bir şekilde ilgileniyor ve durumunu araştırıyor. Aynı haber kaynakları bu Türk takımın çok büyük bir ihtimalle Fenerbahçe olduğunu da ifade etti. Vincent Aboubakar yaz transfer döneminde de Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.

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KULÜBÜNDEN AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Güncel piyasa değeri 5 milyon avro civarında olan Aboubakar'ı, Fenerbahçe'nin bonservisiyle birlikte alma ihtimalinin olduğu da gelen haberler arasında. Kulübünden ayrılmaya sıcak baktığı ifade edilen Aboubakar için en ciddi sorun aldığı yüksek ücret. Ancak bu durumun biraz Aboubakar'ın fedakarlığı biraz da başarı bonuslarıyla aşılmaya çalışılacağı belirtiliyor.

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DÜNYA KUPASI'NDA 3 MAÇTA 2 GOL ATTI

Dünya Kupası'nda Kamerun formasıyla boy gösteren Aboubakar 3 maçta 2 gole imza atarken son olarak Brezilya'yı 1-0 mağlup ettikleri maçta da takımının ve maçın tek golünü atmıştı. Ancak bu galibiyet Kamerun'u elenmekten kurtaramamıştı. Brezilya bu yenilgiyle tarihinde ilk kez bir Afrika ülkesine mağlup olmuştu.

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