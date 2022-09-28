Jorge Jesus'tan Beşiktaş'a özel hazırlık!

Pazar günü Vodafone Park'ta Beşiktaş'a karşı çok önemli bir sınav verecek olan Fenerbahçe'de tüm planlar galibiyet üzerine yapılıyor. Takvim'in haberine göre; Türkiye'deki ilk derbisine çıkacak olan teknik direktör Jorge Jesus'un bu kritik 90 dakika öncesi özel hazırlık içinde olduğu belirtiliyor.

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VİDEOLAR DA DOSYADA VAR

Alınan bilgilere göre Portekizli hoca, Beşiktaşlı futbolcularla ilgili geniş çaplı analiz dosyaları hazırlattı. Jesus'un derbideki olası eşleşmelere göre bu dosyaları futbolculara ilettiği öğrenildi. Hazırlanan bu dosyalarda tüm istatistiklerin, artı ve eksi yönlerin yanı sıra bazı videoların da olduğu da belirlendi.

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HERKES HAVAYA GİRECEK

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Teknik direktör Jorge Jesus'un özellikle ilk kez Fenerbahçe formasıyla derbiye çıkacak olan futbolcuları maçın havasına sokmayı hedeflediği ifade edildi. Portekizli hocanın tüm oyuncularıyla bire bir görüşmeler yaparak herkesi dev maça hazır hale getirmek istediği de öğrenildi.