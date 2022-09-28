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Spor

Jorge Jesus'tan Beşiktaş'a özel hazırlık!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Türkiye'deki ilk derbisi olan Beşiktaş maçına özel olarak hazırlanıyor. İşte Portekizli teknik adamın derbiyle ilgili çalışmaları...

Takvim28 Eylül 2022 Çarşamba 10:37 - Güncelleme:
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Pazar günü Vodafone Park'ta Beşiktaş'a karşı çok önemli bir sınav verecek olan Fenerbahçe'de tüm planlar galibiyet üzerine yapılıyor. Takvim'in haberine göre; Türkiye'deki ilk derbisine çıkacak olan teknik direktör Jorge Jesus'un bu kritik 90 dakika öncesi özel hazırlık içinde olduğu belirtiliyor.

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VİDEOLAR DA DOSYADA VAR

Alınan bilgilere göre Portekizli hoca, Beşiktaşlı futbolcularla ilgili geniş çaplı analiz dosyaları hazırlattı. Jesus'un derbideki olası eşleşmelere göre bu dosyaları futbolculara ilettiği öğrenildi. Hazırlanan bu dosyalarda tüm istatistiklerin, artı ve eksi yönlerin yanı sıra bazı videoların da olduğu da belirlendi.

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Jesus bunun dışında derbi öncesi motivasyonu arttırıcı bazı çalışmalar da yapıyor. Kariyerinde sayısız derbiye çıkan ve böylesine büyük atmosferleri çok iyi bilen tecrübeli teknik adamın Beşiktaş'la oynanan eski derbilerle ilgili sevinç görsellerini tesislerin belirli noktalarına astırdığı öğrenildi.

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HERKES HAVAYA GİRECEK

Teknik direktör Jorge Jesus'un özellikle ilk kez Fenerbahçe formasıyla derbiye çıkacak olan futbolcuları maçın havasına sokmayı hedeflediği ifade edildi. Portekizli hocanın tüm oyuncularıyla bire bir görüşmeler yaparak herkesi dev maça hazır hale getirmek istediği de öğrenildi.

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