Jorge Jesus'tan itiraf! Bruma ve Batshuayi...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile yarın oynayacakları maç öncesinde bir basın toplantısı düzenledi.
Jorge Jesus'un açıklamaları şöyle:
"Bu gruptan çıkmak için yeterli kalitemiz var. Rennes, Dinamo Kiev ve Fenerbahçe dengeli takımlar bu grupta. İnanıyorum ki yarın galip gelen taraf biz olacağız."
"Oyuncularınızla bire bir çalışınca onları yakından tanıyorsunuz. Min Jae en iyi savunmacımızdı ama ayrıldı. Önemli olan mevcut kadroya odaklanabilmek. Biz de bunu yapacağız."
"En büyük hedefimiz ligi kazanmak. Ama Avrupa'da toplanan puanlar Türk futbolu için çok önemli. Bu ülkenin UEFA sıralamasındaki yerini hak etmediğini düşünümüyorum. Burada çok iyi takımlar var. Stadyumlar güzel. Bu ülkede sıralamayı yukarı çıkarmak için her türlü koşul mevcut."
"Avrupa kadrosunda bazı oyuncular dışarda kalacaktı. Bu kaçınılmaz bir durum. Elimizdeki en iyileri seçtik."
"Bruma grup aşamsındaki listeye dahil edilmedi. Kendisi 1 aylık bir sakatlıktan çıktı. Eğer gruplardan çıkarsak belki listeye dahil olabilir. Ligde 14 yabancı seçmemiz gerekiyor. Bazı kararlar alacağız. İsimler önemli değil, bizim belli kararlar almamız gerekiyor ve ben de bunu yapıyorum."
"Bizim oyunumuzu geliştirmemizdeki etkili faktör sistem değişikliği değil, oyuncularımızla daha fazla vakit geçirmiş olmamız. Biz üçlü değil, dörtlü savunma hattıyla oynuyoruz. Takımın sisteminde sadece atak yaparken değil, savunma yaparken de bakmak gerekiyor."
"Batshuayi şu anda taktiksel olarak bizim istediklerimizi anlama aşamasında. Biraz zamana ihtiyacı olması normal. Onun da adapte olması lazım.