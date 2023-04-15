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Spor

Jorge Jesus'tan hakeme sert tepki

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in MKE Ankaragücü maçının ilk yarısının son dakikalarında sarı kart görmesi üzerine teknik direktör Jorge Jesus hakeme tepki gösterdi.

15 Nisan 2023 Cumartesi 21:49 - Güncelleme:
Jorge Jesus'tan hakeme sert tepki
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, MKE Ankaragücü maçının ilk yarısında hakem Atilla Karaoğlan'a sert bir şekilde tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, ilk yarının son anlarında sarı kart gördü. Fenerbahçe teknik heyeti ve futbolcular, bu sarı karta itirazda bulundu.

İlk yarının sona ermesinin ardından Fenerbahçe'de pozisyon için itirazlar devam etti. Jorge Jesus, yardımcısı Joao De Deus ile birlikte sahaya girerek itirazlarını sürdürdü. Hakem Atilla Karaoğlan, itirazların ardından Deus'a sarı kart gösterdi.

Sarı-lacivertliler bu sezon çıktıkları 27 resmi maçta 18 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet alarak 58 puanla 2. sırada yer alıyor.

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