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Spor

Jorge Jesus'tan İstanbulspor maçında dikkat çeken 5 değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus son oynadıkları Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11'de 5 değişiklik yaparak sahaya çıktı.

24 Nisan 2023 Pazartesi 20:44 - Güncelleme:
Jorge Jesus'tan İstanbulspor maçında dikkat çeken 5 değişiklik
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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus son oynadıkları Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11'inde 5 değişiklik yaptı.

Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada son maçta ilk 11'de oynattığı Jayden Oosterwolde, Willian Arao, Miguel Crespo, Diego Rossi ve İrfan Can Kahveci'yi yedek soyundurdu.

68 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise Ezgjan Alioski, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor ve Joao Pedro'yu ilk 11'e sürdü.

Tecrübeli teknik adam, Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Luan Peres, Jayden Oosterwolde, İrfan Can Kahveci, Willian Arao, Miguel Crespo, Diego Rossi ve Serdar Dursun'u ise yedek soyundurdu.

İstanbulspor karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ı oynatan Jesus, savunma dörtlüsünde Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Szalai ve Ezgjan Alioski'yi görevlendirdi. Orta ikilide İsmail Yüksek-Mert Hakan Yandaş tercihini kullanan Portekizli teknik adam, kanatları Arda Güler ve Emre Mor'a teslim etti. Deneyimli çalıştırıcı, gol yollarında ise Joao Pedro ile Enner Valencia'ya güvendi.

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