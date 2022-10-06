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Spor

Jorge Jesus'tan Samandıra'da ilginç kural! Personeli böyle sevindirdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Samandıra'da futbolculara yönelik koyduğu kurallar en çok tesisteki personele yaradı!

Takvim6 Ekim 2022 Perşembe 13:33 - Güncelleme:
Jorge Jesus'tan Samandıra'da ilginç kural! Personeli böyle sevindirdi
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Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus, çalışmaya başladığı andan itibaren koyduğu kurallarla Samandıra'da otoritesini sağlamış durumda...

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JORGE JESUS FUTBOLCULARA NEFES ALDIRMIYOR

Takvim'in haberine göre; sarı-Lacivertlilerin teknik patronu, göreve başlar başlamaz koyduğu kurallarla futbolculara adeta nefes aldırmıyor. Portekizli hoca, bu sayede öğrencilerinin daha fazla odaklanmasını ve disipline girmesini sağlıyor.

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İDMANA GEÇ GELENE CEZA

Fenerbahçe'nin teknik direktörü sabah 9'dan sonra idmana hiçbir futbolcusunun gelmesini istemiyor. O saatten sonra gelen futbolcular da euro üzerinden belirli miktarda ceza ödemek zorunda kalıyor.

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CEZA PARALARI PERSONELE DAĞITILIYOR

Toplanan paralar da ay sonunda Fenerbahçe kulübündeki personele dağıtılıyor. Böylece hem oyuncular hem de kulüp personeli daha da motive oluyor. Jorge Jesus'un sadece futbolcularına değil, ekibine hatta kendisine de tavizi yok.

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FAZLA KİLOYA DA PARA CEZASI

Tüm kulüplerde uyguladığı sistemi Fenerbahçe'ye de getiren Portekizli hoca, her fazla kiloya yine euro üzerinden ceza kesiyor. Toplanan para ile Samandıra çalışanlarına hediye alınıyor. Jesus, disiplinli çalışmanın mükafatını, Süper Lig ve Avrupa maçlarında elde ettiği sonuçlarla şimdilik almış gibi gözüküyor.

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