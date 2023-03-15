Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması ve Portekizli hocanın şu ana kadar anlaşmaya yanaşmaması sarı lacivertli yönetimi yeni arayışlara itti.

JORGE JESUS BREZİLYA'YA GİTMEK İSTİYOR

Brezilya basınında çıkan habere göre; Jorge Jesus sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacak. Jesus Brezilya'ya gitmek istiyor ve ilk seçeneği Vitor Pereira ile yollarını ayırması beklenen Flamengo. Portekizli hoca için diğer seçenek için Brezilya Milli Takımı...

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FENERBAHÇE'NİN HEDEFİ MARCELO GALLARDO

Fenerbahçe ise Jesus'un ayrılma ihtimaline karşı şimdiden bir teknik direktör adayı belirledi. Sarı lacivertli yönetim, River Plate'in eski çalıştırıcısı Marcelo Gallardo'yu gündemine aldı. Arjantinli teknik adam şu anda takım çalıştırmıyor ve Brezilya basınında yer alan iddialara göre Jesus'un ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin en büyük arzusu Gallardo'yu takımın başına geçirmek.

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RIVER PLATE'E 8 SEZONDA 9 KUPA KAZANDIRDI

47 yaşındaki teknik direktör, kariyerine Uruguay'ın Nacional takımında başladı. 2011-2012 sezonunu Nacional'de geçiren Marcelo Gallardo, bu takımı lig şampiyonu yaptıktan sonra 2014 yılında River Plate'in başına geçti ve 8 yıl Arjantin kulübünü çalıştırdı. Gallardo, 31 Aralık 2022'de ayrıldığı River Plate'e 2 Libetadores Kupası, 1 Südamericana Kupası, 3 Güney Amerika Süper Kupası ve 3 Arjantin Kupası kazandırdı.

Star Gazetesi