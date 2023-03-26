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Spor

Jorge Jesus'tan sözleşme sorularına net cevap!

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, Portekiz'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus, sözleşmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

26 Mart 2023 Pazar 12:08 - Güncelleme:
Jorge Jesus'tan sözleşme sorularına net cevap!
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Hakkında kulübü ile ilgili olarak pek çok haber çıkan Fenerbahçe'nin teknik patronu Jorge Jesus, izin için gittiği ülkesi Portekiz'de açıklamalarda bulundu.

"BİLGİM DIŞINDA PEK ÇOK HABER YER ALIYOR"

"Benim mukavelem sezon sonunda bitiyor. Bilgim dışında pek çok haber yer alıyor" diyen Jesus, "Şu anda tek düşüncem, takımının başarısı. Önümüzde kazanılmayı bekleyen bir Beşiktaş derbisi var."

"TATİLDE BİLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Teknik heyet ve futbolcularımla tatilde bile sık sık telefonla konuşuyor, gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Ülke Milli Takımları'na giden oyuncuların durumunu yakından izliyoruz. Sakat dönmemeleri en büyük dileğimiz" şeklinde açıklamalarda bulundu.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Ayrıca Sarı-Lacivertli renklere gönül verenlerin kendilerinden sezon sonunda büyük beklentiler içinde olduğunu da sözlerine ekleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Bunun adı Türkiye Kupası mı yoksa Süper Lig mi olur, önümüzdeki maçlarda alacağımız sonuçlar belli edecek.

"PUAN KAYBINA TAHAMMÜL YOK"

Ancak ben sezon başından bu yana asıl hedefimizin Süper Lig şampiyonluğu olduğunu söylüyorum. Bu hedeften şaşma yok. Beşiktaş derbisi ile başlayacak olan zorlu maratonda artık puan kayıplarına tahammülümüz yok" dedi.

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