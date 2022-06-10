İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Haziran 2022 Cuma / 11 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,135
  • EURO
    18,0615
  • ALTIN
    1029.81
  • BIST100
    2543.1
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jorge Jesus'tan transfer açıklaması! ''Seçimler yapacağız ve fazla zamanımız yok''
Spor

Jorge Jesus'tan transfer açıklaması! ''Seçimler yapacağız ve fazla zamanımız yok''

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, transfer çalışmaları için önemli açıklamalarda bulundu. Pazartesi günü sezonu açacaklarını belirten Jorge Jesus, 'Seçimler yapacağız ve fazla zamanımız yok.' ifadelerini kullandı.

10 Haziran 2022 Cuma 20:28 - Güncelleme:
ABONE OL

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, İstanbul'a gelmek için yola çıkarken havalimanında açıklamalarda bulundu.

Portekiz basınından A Bola'ya konuşan deneyimli teknik adam, "Yeni bir projeye başladığımızda her zaman yüksek beklentilere sahibiz, her zaman buna inanıyoruz. Suudi Arabistan, Brezilya ve şimdi sıra Türkiye'de. Bizi çok seven bir kulübe ve ülkeye gidiyoruz. Bunlar projeyi kabul etmemizde önemli faktörlerdi." dedi.

Portekiz'den bazı futbolcuların transferde adının Fenerbahçe ile anılması sorulan Jorge Jesus, "Eğer mümkün olsaydı Portekiz'den bazı futbolcuları almak isterdim. Ama herkesin de bildiği gibi finansal fair play nedeniyle Fenerbahçe'nin durumu kısıtlı. Bu yüzden seçimler yapacağız ve fazla zamanımız yok, pazartesi günü sezonu açıyoruz. Yeni proje için merak doluyum ve işleri mümkün olan en kısa sürede düzenlemeye çalışacağız." açıklamasını yaptı.

67 yaşındaki teknik adam son olarak, "Fenerbahçe, Türkiye'nin en çok şampiyon olan ve en büyük kulübü. Bu yüzden şampiyonluk düşüncesiyle bu projeyi seçtim çünkü Fenerbahçe yeniden şampiyonluk kazanacak bir kulüp. Ayrıca, kulüp, Şampiyonlar Ligi elemelerine gidecek, bu da seçimimde etkili bir faktördü." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.