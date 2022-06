Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, İstanbul'a gelmek için yola çıkarken havalimanında açıklamalarda bulundu.

Portekiz basınından A Bola'ya konuşan deneyimli teknik adam, "Yeni bir projeye başladığımızda her zaman yüksek beklentilere sahibiz, her zaman buna inanıyoruz. Suudi Arabistan, Brezilya ve şimdi sıra Türkiye'de. Bizi çok seven bir kulübe ve ülkeye gidiyoruz. Bunlar projeyi kabul etmemizde önemli faktörlerdi." dedi.

Portekiz'den bazı futbolcuların transferde adının Fenerbahçe ile anılması sorulan Jorge Jesus, "Eğer mümkün olsaydı Portekiz'den bazı futbolcuları almak isterdim. Ama herkesin de bildiği gibi finansal fair play nedeniyle Fenerbahçe'nin durumu kısıtlı. Bu yüzden seçimler yapacağız ve fazla zamanımız yok, pazartesi günü sezonu açıyoruz. Yeni proje için merak doluyum ve işleri mümkün olan en kısa sürede düzenlemeye çalışacağız." açıklamasını yaptı.

67 yaşındaki teknik adam son olarak, "Fenerbahçe, Türkiye'nin en çok şampiyon olan ve en büyük kulübü. Bu yüzden şampiyonluk düşüncesiyle bu projeyi seçtim çünkü Fenerbahçe yeniden şampiyonluk kazanacak bir kulüp. Ayrıca, kulüp, Şampiyonlar Ligi elemelerine gidecek, bu da seçimimde etkili bir faktördü." diye konuştu.