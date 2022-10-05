Jorge Jesus'un forma vermediği Osayi Samuel İngiltere yolcusu

Fenerbahçe'nin başarılı sağ beki Bright Osayi-Samuel için çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe, AEK Larnaca maçına 3 eksikle çıkacak
İngiliz basınında yer alan haberlere göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United
, 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Leeds'in, bir teklif hazırlığı içerisinde olduğu belirtilirken, devre arasında Sarı-lacivertli kulübün kapısını çalması bekleniyor.
Fenerbahçe Avrupa'da 249. maçına çıkıyor
2020-21 sezonun devre arasında QPR
'den transfer edilen Samuel, bu sezon çıktığı 11 maçta henüz skora katkı veremedi.