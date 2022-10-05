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Spor

Jorge Jesus'un forma vermediği Osayi Samuel İngiltere yolcusu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un ilk 11'de şans vermediği Bright Osayi-Samuel'e, İngiltere Premier Lig takımı Leeds United talip oldu.

Sporx5 Ekim 2022 Çarşamba 09:37 - Güncelleme:
Jorge Jesus'un forma vermediği Osayi Samuel İngiltere yolcusu
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Fenerbahçe'nin başarılı sağ beki Bright Osayi-Samuel için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

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İngiliz basınında yer alan haberlere göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Leeds'in, bir teklif hazırlığı içerisinde olduğu belirtilirken, devre arasında Sarı-lacivertli kulübün kapısını çalması bekleniyor.

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2020-21 sezonun devre arasında QPR'den transfer edilen Samuel, bu sezon çıktığı 11 maçta henüz skora katkı veremedi.

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