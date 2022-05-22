Gelecek sezon Süper Lig 'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe, teknik direktörlük konusunda rotayı Jorge Jesus'a çevirmişti. Yakın zamanda Başkan Ali Koç, Portekiz'de Jesus'la bir araya gelmiş ve görüşmüştü. Hem ülkesinde hem de Brezilya'da kupalar kazanan Jesus'la ilgili flaş bir haber geldi. Ülkenin en önemli gazetelerinden biri olan A Bola'nın haberine göre Sarı-Lacivertliler'in, tecrübeli hocayla 1 sezonluk anlaşma sağladığı öğrenildi. Kanarya'nın, 67 yaşındaki teknik adama resmi imzayı attırıp, gelecek hafta da basın önüne çıkmayı hedeflediği belirtildi.

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AVRUPA'DA OLMAK İSTİYOR

Fanatik'in ulaştığı bilgiye göre Jesus'un, Fenerbahçe'den 2 milyon avro peşinat alacağı ve 1 yıllık süreçte takımı şampiyon yapması halinde de sözleşmesinin uzatılacağı bildirildi. Takımı mutlaka Avrupa Kupaları'na da sokmak isteyen Jesus'un, ekibiyle birlikte toplam maliyetinin 7 milyon avroyu bulacağı da gelen haberler arasında yer alıyor.

Son olarak Benfica'yı çalıştıran 67 yaşındaki teknik adam, buradaki görevinden 2021 sonunda ayrılmıştı.