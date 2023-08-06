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Spor

Jorge Jesus'un takımı Karim Benzema'yı üzdü

Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Arap Kulüpler Şampiyonası'nın çeyrek finalinde karşılaştığı Al Ittihad'ı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

6 Ağustos 2023 Pazar 00:13 - Güncelleme:
Jorge Jesus'un takımı Karim Benzema'yı üzdü
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Arap Kulüpler Şampiyonası çeyrek finalinde Al Hilal, Al Ittihad'ı 3-1 yenerek tur atladı.

Arap Kulüpler Şampiyonası çeyrek finalinde Karim Benzema'nın forma giydiği Al Ittihad ile Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal karşı karşıya geldi.

Kral Fahd Sport City'de oynanan maçı Al Hilal 3-1 kazandı ve yarı finale yükselen taraf oldu.

Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Milinkovic-Savic, 45+3'de penaltıdan Al Dawsari ile 70. dakikada Malcom kaydetti. Al Ittihad'ın tek golünü ise 56. dakikada Romarinho kaydetti.

Karşılaşmada Al Ittihad'ın yıldızı Karim Benzema 79'dai Al Hilal'de ise 75'te Al Muaiouf birer penaltı kaçırdı.

  • Al Hilal
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